Hier die Liste:

1. Vorerst nur Einzelmatches, beim Doppel kann der nötige Abstand nicht eingehalten werden.

2. Physische Distanz beim Seitenwechsel und in der Pause einhalten.

3. Sitzbänke, die sonst dicht nebeneinander sind, jetzt mit genügend Abstand positionieren.

4. Uneinigkeit gibt es bei den Bällen: Die Frage ist, ob ein Ball eine Infektionsquelle darstellt. Im Zweifel sollen die eigenen Bälle markiert werden und statt mit den Händen mit dem Fuß oder mit dem Schläger zum Gegner befördert werden.

5. Kein Handshake.

6. Auf die Nutzung von Klubräumen und Duschen müssen die Spieler vorerst verzichten.

7. Desinfektionsmittelspender sollen in WC-Anlagen und an zentralen Punkten der Anlage bereitgestellt sein.

8. Einrichtung von Pufferzonen - damit ein Abstand zu den anderen Plätzen gegeben ist.

9. Online-Reservierung verwenden.

10. Nur Einzeltraining, kein Gruppentraining.