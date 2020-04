Während die Zweifel, ob die Eishockeyliga überhaupt dieses Jahr noch in die neue Spielzeit starten kann, anwachsen, überschlagen sich die Ereignisse im Linzer Eishockey. „Das tut mir total leid, wie da herumgetrampelt wird“, geht es Andi Brucker, McIlvane-Co bei den Salzburger Eisbullen, zu Herzen. Ihm, der 1992 eines der Gründungsmitglied der Black Wings war. Denen mit ihrem Präsidenten Freunschlag zu Ostern ein dickes Ei gelegt wurde: Drei zuvor zurückgetretene Vorstandsmitglieder und der nach Dauer-Differenzen entlassene Manager Perthaler hoben mit dem Eishockey-Verein Linz einen neuen Klub aus der Taufe. Dazu beendete die Linz AG nicht nur - wie einige andere Geldgeber - ihr Sponsor-Engagement, sondern verlängert auch den auslaufenden Pachtvertrag mit den Black Wings nicht. Der neu gegründete Klub ist indes in der Eishalle willkommen. Und stellte Frist-gerecht den Antrag um Eishockeyliga-Aufnahme. „Das gilt es nun abzuarbeiten“, erklärte dazu Liga-Boss Feichtinger, bot sich als Vermittler an. „Das Problem muss aber in Linz gelöst werden.“ Für beide Vereine ist in der Liga bestimmt kein Platz.