Auf einem guten Weg, aber noch lange nicht am Ziel sieht Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner das Land in der Coronakrise. „Das Zusammenstehen und das Füreinanderdasein macht uns aus. Es zeigt, in welch wunderbarem Land wir leben“, so Mikl-Leitner in ihrem Lagebericht bei der gestrigen Landtagssitzung. Unter strengen Hygienevorschriften wurde dort das NÖ-Covid-19-Paket beschlossen, dadurch hat man 23 Landesgesetze abgeändert.