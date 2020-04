Die Coronakrise zieht weite Kreise. Jetzt bedroht das heimtückische Virus sogar das Maskottchen des Ski- und Sommersportortes St. Corona am Wechsel. Denn dort ist die Ameise „Corona“ bereits seit sechs Jahren das lustige Werbegesicht der Erlebnisarena. Weil manche diesen Namen aber in Zeiten wie diesen nicht passend finden, wurde jetzt eine Rettungsaktion für die possierliche Figur gestartet: „Vor allem für viele Kinder wäre eine Namensänderung sicher enttäuschend“, sagt Ines Buchgeher von der Erlebnisarena. So ruft man jetzt dazu auf, nette Erinnerungen in Briefen oder auf Zeichnungen festzuhalten und einzuschicken – auf dass das Maskottchen seinen Namen weiterhin behalten kann..