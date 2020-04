Die Krise als Chance sehen. Für viele Unternehmer hört sich das zweifellos leichter an, als es in Zeiten wie diesen dann auch wirklich umzusetzen ist. Wie, und vor allem aber auch dass es funktionieren kann, macht Unternehmer Othmar Seidl vor. Denn weil er die Lehrlinge in seinen Gastronomiebetrieben im Steinertor in Krems nicht in Corona-Kurzarbeit schicken kann, hat er für seine jüngsten Mitarbeiter kurzerhand eine eigene Kochschule eröffnet. Dort bereiten sie nun täglich einen Mittagsteller zu, mit dem dann wiederum die örtlichen Blaulichtorganisationen gratis beliefert und verköstigt werden.