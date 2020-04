Bisher drei positive Tests

„Bisher wurden insgesamt in den Seniorenzentren Keferfeld/Oed, Dornach, im Hillingerheim und am Spallerhof 134 Testungen beim Personal durchgeführt. 131 davon waren negativ, nur drei positiv. Zum Wohle aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden die Tests kontinuierlich und so rasch wie möglich durchgezogen“, betonen Luger, Hörzing und Raml. Somit haben bereits 15 Prozent der Stammbelegschaft die Tests hinter sich.