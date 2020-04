Die zarten Blüten der Apfelbäume in einem Obstgarten in Ebenthal wollte ein Bauer mit speziellen Paraffinkerzen vor Minusgraden schützen: Weil diese aber so stark rauchten, musste sogar die Feuerwehr ausrücken. Ob der Morgenfrost für Schäden im Kärntner Obstbau gesorgt hat, wird sich in den nächsten Wochen zeigen...