Lukas Weißhaidinger darf seine Trainingsgeräte am Hof des Bruders in Taufkirchen wieder einpacken und zurück in die Südstadt bringen. Dort kann der WM-Dritte im Diskuswurf ab Montag wieder trainieren. Und wenn es wahr wird, bekommt er Ende August mit der EM in Paris auch noch einen Saisonhöhepunkt. Bis dahin sind aber viele Fragen zu klären, die Öffnung der Sportstätten ist nur der erste Schritt.