Kreist in habitabler Zone um seine Sonne

Demnach ist der Planet 1,06-mal größer als unsere Erde, besitzt eine felsige Oberfläche und kreist in der sogenannten habitablen Zone um sein Zentralgestirn. Das von diesem auf der Oberfläche von „Kepler-1649c“ einfallende Licht soll 75 Prozent des auf der Erde eintreffenden Lichts entsprechen, so die Forscher. Das bedeute, dass die Temperatur des Exoplaneten möglicherweise auch der unseres Planeten ähnelt und sogar flüssiges Wasser auf der Oberfläche vorhanden ist, heißt es.