Nach den Osterferien ist die Schule wieder losgegangen, wenn auch weiterhin nur in Form von „Home-Schooling“ - also Unterricht von zu Hause aus. Aber wie ergeht es eigentlich den Lehrern bei der neuen Art zu unterrichten? krone.tv-Moderator Gerhard Koller hat sich gemeinsam mit dem Pädagogen und Bildungsaktivisten Daniel Landau über die schwere Erreichbarkeit mancher Schüler und sprachliche Barrieren in der Kommunikation unterhalten. Außerdem wagt Landau einen Blick in die Zukunft und stellt dabei fest: „Es wird eine Öffnung der Schulen bereits im Sommer brauchen.“ Warum er das so sieht, erfahren Sie im ganzen Interview im Video oben.