Nach wochenlangen Bemühungen konnten die Verantwortlichen der Tirol Kliniken am Mittwochnachmittag 35.000 hochwertige FFP3-Masken in Empfang nehmen, teilte Kliniksprecher Johannes Schwamberger am Donnerstag mit. Der Lieferung sei eine regelrechte Odyssee vorangegangen, da diese höchste Klasse an Atemschutzmasken auf dem Weltmarkt quasi nicht mehr erhältlich sei, heißt es von den Tirol Kliniken.