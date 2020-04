Forderung vom Coach

Pilhatschs Coach Dirk Lange freut sich mit seiner Athletin mit, nimmt aber gleichzeitig die Politik in die Pflicht. „Nach diesem großartigen Schritt, der wieder Carolines sportliche Ausnahmestellung im steirischen Sport widerspiegelt, erwarte ich endlich von Stadt und Land, dass hinsichtlich der Trainingsbedingungen und der Trainerfinanzierungen in Graz für die neue Saison Planungssicherheit geschaffen wird, die der internationalen Klasse einer Caroline Pilhatsch gerecht wird, um ihren Lebensmittelpunkt in Graz abzusichern. Bisher hängen Caroline und ihr Trainerstab für die neue Saison noch völlig in der Luft."