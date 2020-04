Österreichs Ärztekammer erhofft sich für die Ordinationen in Zeiten der Corona-Krise laut Präsident Thomas Szekeres „einen ersten Schritt zurück zur Normalität“. Nachdem Arztpraxen in den vergangenen Wochen wegen der Maßnahmen zur Virus-Eindämmung nur in Notfällen aufgesucht werden durften, wird ein generelles Hochfahren von der Kammer nun wieder empfohlen - freilich nur unter Sicherheitsregeln.