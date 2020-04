Wegen der Corona-Krise waren vor wenigen Wochen sämtliche McDonald‘s-Restaurants in ganz Österreich geschlossen worden. 70 Standorte, acht davon in der Bundeshauptstadt Wien, öffnen nun wieder ihre Tore - allerdings nur via Abholung („McDrive“) und Lieferdienst („McDelivery“). Es werde vorerst lediglich „Klassiker“ und Desserts geben, also ein reduziertes Menü.