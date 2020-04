Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den bisher unbescholtenen Familienvater wegen versuchten Mordes. Zu dem Vorfall kam es auf einer Gemeindestraße in Straßwalchen. Ermittlungen zufolge rammte der Mann mit dem Bagger einen Kleinbus, in dem ein 38-jähriger Flachgauer und dessen neunjähriger Sohn saßen. Er schob den Kleinbus noch rund 50 Meter über eine Wiese. Der erschrockene Lenker und der Bub sprangen aus dem Wagen und rannten in Richtung Firmengelände. Der 47-Jährige fuhr ihnen nach, konnte sie aber nicht erwischen. Die zwei Verfolgten versteckten sich hinter einem Stapel aus Paletten. Sie blieben unverletzt. Schließlich schritt die zu Hilfe gerufene Polizei ein.