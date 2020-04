Amazon will gegen Urteil berufen

Das Gericht hatte Amazon am Dienstag auferlegt, in allen Lagern eine Risikobewertung durchzuführen und erforderliche Gesundheits-und Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Das Unternehmen zeigte sich erstaunt über das Urteil und kündigte an, in Berufung zu gehen.