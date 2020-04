Die Österreichischen Lotterien rechnen mit deutlich mehr als fünf Millionen Tipps, die bis zur nächsten Ziehung abgegeben werden. Dabei appellierten sie im Interesse ihrer Kunden und Vertriebspartner an all jene, die ihre Chance auf den Fünffachjackpot wahrnehmen wollen, mit der Abgabe ihrer Tipps nicht „bis zur letzten Minute“ zuzuwarten, um Staus in den Annahmestellen aus dem Weg zu gehen.