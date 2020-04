Mit „Industries of Titan“ arbeitet das Entwicklerstudio Brace Yourself Games an einem ungewöhnlichen Sci-Fi-Aufbauspiel, in dem man als Spieler den Saturnmond Titan besiedelt und florierende Städte inklusive Wirtschaft und Militär aufbaut. Im Epic Games Store ist der vielversprechende Titel bereits in einer unfertigen Early-Access-Version spielbar, auf Steam soll er erst 2021 erscheinen - dann vermutlich schon in der finalen Version.