Schon am Morgen wurde die 80-Jährige in der Schlosskapelle mit einem Ständchen gefeiert. Die Königin verfolgte das Lied in einem legeren Blumenkleid mit Knöpfen und Bubi-Kragen. Im Haar trug sie ein schlichtes weißes Haarband. Später zu einem Mittagsständchen, das die Dänen über eine eigene Facebookgruppe für sei sangen, wechselte sie das Morgenkleid aber dann doch gegen ein Kostüm ein.