Acht Monate ist es her, dass Blizzard sein Hit-Onlinerollenspiel „World of Warcraft“ als Retro-Variante wie im Jahr 2004 neu aufgelegt hat. Wie nach dem Start des Ur-„WoW“ liefern die Entwickler auch bei der Classic-Variante regelmäßig größere Updates. Das soll noch einmal dazu beitragen, dass sich alles anfühlt wie damals. Jüngster Neuzugang in „WoW Classic“ ist nun der Urwald-Dungeon Zul‘Gurub, in dem der fiese Blutgott Hakkar und seine Trollpriester auf Schlachtzüge mit 20 Spielern warten. Im Video zeigt Blizzard den Spielern, was sie dort erwartet.