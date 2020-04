Fotograf zeigt vor: So geht Dating in Quarantäne

Die Liebe hält sich nicht an Regeln. Das würde zwar vieles einfacher, aber auch um einiges langweiliger machen. Das bemerkte auch der US-Fotograf Jeremy Cohen aus New York. Als er in Quarantäne aus seinem Fenster blickte, erspähte er nämlich ein junge Frau aus der Nachbarschaft, die auf dem Dach tanzte. Amor traf ihn wie ein Blitz. Einfach ansprechen ist aber nicht möglich, also ließ er sich so einiges einfallen, um das Herz der Dame zu gewinnen.