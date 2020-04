Not macht erfinderisch. Die vor zwei Wochen positiv auf Corona getestete ungarische Schwimm-Weltmeisterin Boglarka Kapas darf, wie so viele Profis und Amateure derzeit, nicht in der Halle trainieren. Und da die Seen und Flüsse für die meisten Menschen auch noch zu kalt sind, schwimmt sie eben zu Hause. Den fehlenden Platz macht die Butterfly-Spezialistin mit einem Seil wett. Und so steht dem Training nichts mehr im Wege.