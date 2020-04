Vor der Gamescom wurde bereits die für Anfang Juni geplante Fachbesucher-Messe E3 in Los Angeles in ein Online-Event umgewandelt. Die Covid-19-Pandemie trifft die Gaming-Branche in einer Zeit des Umbruchs. Sowohl Sony als auch Microsoft wollen zum heurigen Weihnachtsgeschäft mit neuen Konsolen an den Start gehen: PlayStation 5 und Xbox Series X. Größere Messeauftritte vor dem Marktstart sind mit der Absage der Gamescom nun allerdings unwahrscheinlich geworden.