Übergabe nach 14 Tagen

Wenn die Männer der Berufsfeuerwehr in ihrer Freizeit während der Quarantäne nicht gerade singen, dann wird geputzt - das wird auch die Frauen daheim freuen, wenn ihre Helden wieder nach Hause kommen. Und das ist am Freitag, 17. April, endlich soweit - nach 14 Tagen übergeben die Feuerwehr-Sänger an ihre Kollegen, die wieder 14 Tage im Dienst bleiben. Man darf gespannt sein, mit welch kreativen Ideen die neue Schicht überrascht...