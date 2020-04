Gesundheitsminister am Zug

Ihre Forderung, einen raschen Übergang in den Regelbetrieb zu gewährleisten, geht daher an den Gesundheitsminister, der einen konkreten Fahrplan vorlegen solle. „Wir müssen wissen, wie Ärzte und Patienten bestens geschützt werden können, wie es um die Versorgungssicherheit bestellt ist und um die Rechtssicherheit der Ärzte“, so die SPÖ-Chefin.