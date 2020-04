Am Freitag geht es los - Österreicher mit dabei

Am Online-Wettbewerb des PDC nehmen insgesamt 128 Spieler teil. Also alle, die im Besitz der sogenannten Pro-Tour-Karte sind. Unter anderem ist auch der Österreicher Rowby-John Rodriguez mit dabei. Jetzt geht es 32 Spieltage darum: Wer wird Gruppensieger in den 32 Gruppen? Die kommen weiter in die zweite Phase des Turniers. Die ersten vier Gruppen stehen bereits fest: