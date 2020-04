Sind Impfungen derzeit sinnvoll?

Peter Kreidl: Wie bei vielen Krisen, kommt es häufig zu einer ressourcenbedingten Vernachlässigung der Impftätigkeit und damit auch zu nachfolgenden Ausbrüchen von durch Impfung vermeidbare Krankheiten. Dazu zählen etwa Masern, Röteln, Keuchhusten oder auch die durch Pneumokokken ausgelöste Lungenentzündung. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat bereits am 20. März 2020 in einer Richtlinie auf die Wichtigkeit der Aufrechterhaltung von Impfprogrammen auch während der Pandemie hingewiesen. Ziel ist es, ein zusätzliches Risiko in Bezug auf die Morbidität und Mortalität durch einen Anstieg von Erkrankungen zu verhindern, die durch Impfungen verhindert werden können.