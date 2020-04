150 Millionen Euro in Start-up-Fonds

Zwar könnten sich Start-up-Gründer auch an den Härtefallfonds wenden bzw. auf Kurzarbeit setzen, doch manche Maßnahmen seien in diesem Bereich nicht anwendbar. Daher habe man sich entschieden, ein eigenes Maßnahmenpaket zu schnüren. 150 Millionen Euro sollen als Covid-Start-up-Fonds zur Verfügung gestellt werden, 100 Millionen davon finanziert der Staat, 50 Millionen private Investoren. Eine Rückzahlung müsse hier nur im Erfolgsfall passieren. Als zweite Maßnahme wurde ein Venture Capital Fonds für Start-ups eingerichtet, die bereits eine Finanzierungsrunde abschließen hätten können, aber durch die Krise zurückgeworfen wurden.