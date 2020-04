New York in „monumentaler Gesundheitkrise“

Cuomo warnte aber davor, dass der Bundesstaat noch lange nicht aus dem Gröbsten heraus sei, man befinde sich nach wie vor in einer „monumentalen Gesundheitskrise“. Er wies die New Yorker an, an Orten mit Kontakt zu anderen Menschen eine Maske oder eine andere Art von Gesichtsschutz zu tragen. Die Zahl der Toten pro Tag hält sich derzeit konstant auf einem hohen Level. Von Dienstag auf Mittwoch starben in dem Bundesstaat mit 19 Millionen Einwohnern demnach 752 Menschen - insgesamt sind es nun bereits mehr als 11.000.