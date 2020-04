Der „Krone“-Artikel über die Sinnhaftigkeit der Sondersitzung des Tiroler Landtages am Donnerstag hat für heftige Diskussionen gesorgt, nachdem die Frage gestellt wurde, ob das Landesparlament in Zeiten wie diesen tagen muss. „Diese Sitzung ist zwingend notwendig“, stellte LT-Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann am Mittwoch klar.