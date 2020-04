Prinz genießt Isolation

Prinz Harry fühlt sich fast schuldig, weil er die Zeit mit der Familie in Isolation genießt. Bei dem virtuellen Meeting sagte er: „Es gibt eine ganze Menge positive Dinge, die nebenbei passieren, und in der Lage zu sein, so viel Zeit mit meiner Familie zu verbringen, das lässt dich fast denken: ‘Fühle ich mich schuldig, weil ich so viel Familienzeit habe?‘“, sagte der Royal, dessen Vater, Prinz Charles, sich ebenfalls mit dem heimtückischen Virus angesteckt hatte.