„Es wird in Kärnten nach Ostern hunderte Pflegebedürftige und deren Familien ohne Betreuung geben“, fürchtet ein Kärntner Angehöriger einer zu Betreuenden und wandte sich an die ÖBAP (Bundesinteressensgemeinschaft der Agenturen für Personenbetreuung). „Seit Ausruf der Corona-Pandemie sind Klienten, deren Angehörige und Betreuerinnen im Ungewissen, wie es mit ihren Betreuungen weitergeht,“ so Karin Hamminger und Dagmar Scheibz von der ÖBAP. Das Land Kärnten beruhigt und konstatiert: „Es gibt ein Maßnahmenpaket. Die Betreuung ist gesichert!“