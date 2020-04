GTI-Treffen am Wörthersee 2020

Das offizielle Treffen (20. bis 23. Mai) in Maria Wörth ist abgesagt. Wie es sich mit den berüchtigten Vor- und Nachtreffen und den Rudelbildungen an anderen Seen verhält, wagt niemand zu sagen. Dafür gibt es keine offiziellen Veranstalter.