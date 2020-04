Die österreichische Regierung will einem Formel-1-Grand-Prix in Spielberg ohne Zuschauer „zumindest nicht im Wege stehen“. Das verkündete Sportminister und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Wien. Für eine sichere Austragung würden aber wohl zahlreiche Auflagen gelten, am schwierigsten dürfte es bei der Frage nach den Ein- und Ausreisemöglichkeiten werden.