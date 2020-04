Weil die Schulen angesichts der fortdauernden Coronavirus-Krise weiter geschlossen bleiben, wächst jetzt der Druck auf Schüler, Eltern und Lehrer. Was dabei schnell deutlich wird: Lernen will gelernt sein, so manches gilt bereits als überholt. Bildungsexperte Dr. Andreas Salcher gibt in der „Krone“ Tipps für richtiges Lernen. Damit die Zeit daheim sinnvoll genutzt wird und kein Schüler beim Lernen zu Hause den Anschluss verliert!