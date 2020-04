Nach dem Austausch der Tunnelsteuerung gehen nun die Arbeiten im Schmittentunnel weiter. Wegen technischen Wartungsarbeiten wird der Tunnel voraussichtlich von 20. bis 23. April gesperrt. Eine Umleitung durch das Stadtgebiet von Zell am See ist für den Wartungszeitraum angedacht. Nach den Arbeiten steht bereits im November 2020 die nächste Tunnelsperre an. Dabei soll die technische Ausrüstung des Tunnels weiter auf Vordermann gebracht und so die Sicherheit erhöht werden. Die Bauarbeiten sind von 16. November bis 11. Dezember geplant.