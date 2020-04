Flugticketabgabe als möglicher Lenkungseffekt

Viele Ökonomen haben bereits Vorschläge einer Staatsbeteiligung an der AUA gemacht. Mitsprache ist für Gewessler einer davon. So könnten Kurzstreckenflüge eingeschränkt oder alternative Treibstoffe eingesetzt werden. Österreichs Bundesregierung sieht in ihrem Regierungsprogramm bereits vor, die Flugticketabgabe auf Kurzstrecken zu verdreifachen. Dabei gehe es um einen Lenkungseffekt. Dort, wo es eine Alternative zum Fliegen gibt, solle diese auch genutzt werden, so die Umweltministerin.