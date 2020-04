Überpünktlich um 15.54 Uhr setzte Mittwoch die Austrian-Airlines-Maschine OS1014 aus Zagreb in Wien-Schwechat zur Landung auf. An Bord waren 124 Passagiere, davon 100 kroatische Pflegerinnen und Kollegen, die in der 24-Stunden-Betreuung im Burgenland eingesetzt werden. Die Anreise kam mit Unterstützung der Wirtschaftskammer zustande. In Empfang genommen wurden die Neuankömmlinge von Landesrat Christian Illedits - mit freundlichen Worten: „Ihnen gilt mein Dank! Sie haben für eine gewisse Zeit die eigene Familie verlassen, um uns bei der Versorgung Pflegebedürftiger zu unterstützen und bestmögliche Betreuung in den eigenen vier Wänden zu garantieren.“