Neuer Alltag für Schüler heißt E-Learning

Doch bis es so weit ist, bleibt E-Learning der neue Alltag für Kinder. Das funktioniert vor allem dort nicht, wo Computer, Internetzugang oder Drucker fehlen. Bis Anfang Mai will das Bildungsministerium zwar 12.000 Geräte an bedürftige Schüler verteilen. Das aber nur an Schulen, für die der Bund zuständig ist - also an den AHS und berufsbildenden mittleren und höheren Schulen, nicht aber an sämtlichen Pflichtschulen. Um die müssen sich die Länder selbst kümmern - und diese haben mittlerweile auch schon unterschiedliche Initiativen gestartet.