Musikalische Message Control

„Yeah Yeah Yeah“ ist eben auch musikalisch eine bunte Wundertüte. Das Wiener Lied steht immer als Basis und Grundstock da, aber zwischen Soul, Heurigen-Schrammeln, Sängerknaben-Referenzen, Pop und fröhlichem Beisl-Sound ist genug Platz für alles. „Das Album fühlt sich für mich ein bisschen an wie der Übergang zwischen Frühling und Sommer“, erklärt Slivovsky. Gaier hat seine eigene Auffassung der Bedeutung: „In unserem Pressetext steht am Anfang der Satz: ,Das Yeah-Yeah-Yeah-Zeitalter ist angebrochen. Hauptsache allen geht’s postfaktisch super.‘ Das passt ganz gut“, lacht er, „ein bisschen erinnert mich auch die Message Control daran. Man kann tun was man will, doch solange man im richtigen Moment grinst, ist alles in Ordnung.“ Ganz ohne Politik geht es zum Glück ja doch nicht. Und im September gibt es als Belohnung vielleicht auch den fünften Amadeus. „Im Schmäh reden wir ja immer darüber, dass es für eine basisdemokratische Band mit fünf Mitgliedern gar nicht geht, nur vier Auszeichnungen zu haben. Aber jetzt müssen wir mal den fünften kriegen und dann überlegen wir, ob wir einen sechsten überhaupt annehmen“, lacht Gaier. Am Ende muss der Spaß gewinnen - erst recht bei den 5/8erl in Ehr’n.