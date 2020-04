Verlegung in Parlamentsgebäude in Aussicht

Pro Tag sollen maximal drei Auskunftspersonen geladen werden. Aufgrund der Corona-Pandemie wird der Untersuchungsausschuss aber wohl nicht im Plenarsaal der Hofburg stattfinden. Geprüft wird derzeit die Abhaltung im Parlamentsgebäude am Stubenring, berichtete ÖVP-Klubobmann August Wöginger. Dort sind bereits seit Sommer 2019 zahlreiche Organisationseinheiten der Parlamentsdirektion und auch das Parlamentsrestaurant angesiedelt.