Gegen 14.30 Uhr musste die Freiwillige Feuerwehr Eberndorf zu dem in Feuer stehenden Auto auf der Eisenkapplerstraße ausrücken. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Motororraum bereits in Vollbrand. Das Feuer konnte aber rasch unter Kontrolle gebracht werden. Die Feuerwehr Eberndorf stand mit drei Fahrzeugen und 18 Mann im Löscheinsatz. Warum das Auto in Flammen aufgegangen war, ist noch unbekannt.