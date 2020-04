Zwei Arbeitsunfälle mit jeweils einem Schwerverletzten ereigneten sich am Mittwoch in Tirol: Am Morgen geriet ein 62-Jähriger in Alpbach mit der Hand in eine Holzfräse. In St. Jakob im Defereggen verletzte sich mittags ein 65-Jähriger beim Abladen von Rundholz am Fußgelenk.