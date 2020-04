Die 42-Jährige dürfte schwere Verletzungen am Rücken bzw. an der Wirbelsäule erlitten haben und wurde nach medizinischer Erstversorgung durch einen Notarzt des Roten Kreuzes vom Rettungshubschrauber C 11 ins LKH Graz geflogen. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei aus.