Unverständnis bei Ärzten und Experten

Experten und Ärzte zweifeln daran, dass eine derartige Bettenkapazität für Corona-Fälle in näherer Zukunft überhaupt nötig sein wird. Bis zum Mittwoch waren in Ungarn 1579 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert, das die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen kann - 134 starben bisher. „Das ist die denkbar unmenschlichste Verantwortungslosigkeit, die eine Regierung in dieser Lage begehen kann,“ erklärte der Sozialdemokrat Ferenc Gyurcsany. Orbans Kabinett verschulde damit den Tod von Tausenden Menschen, so der Oppositionspolitiker.