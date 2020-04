Auswirkungen in fast allen Ländern erwartet

Verschlechterte Finanzkennziffern dürfte es in fast allen Ländern der Erde geben. 2019 summierten sich die Staatsschulden auf 83 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung. Dieser Wert dürfte laut IWF Im Jahr 2020 auf 96,4 Prozent ansteigen. Große Sprünge erwartet der IWF aber auch für die USA auf gut 131 Prozent, Italien auf 155,5 Prozent und Spanien auf über 113 Prozent. Auch Deutschlands Finanzminister Olaf Scholz kündigte bereits an, dass die Schuldenquote des Landes auf zumindest 75 Prozent (von derzeit 60 Prozent) des Bruttoinlandsprodukts anwachsen werde.