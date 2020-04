Passend zu den Temperaturen ist in der Steiermark die Eiszeit angebrochen - und damit die gute Nachricht: Auch wenn wir vom Kugerlschlecken direkt am Stand noch weit entfernt sind, kann man Eis holen oder es sich liefern lassen. Köstlichkeiten wie Avocado- oder Aroniaeis stehen am Start - auch am „Corona“ wird getüftelt.