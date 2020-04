Der 73-jährige Pensionist führte am Dienstag zwischen 10 und 10.30 Uhr Flämmarbeiten mit Propangas rund um seine Scheune in Mehrnbach durch - er wollte lästiges Unkraut beseitigen. Gegen 13 Uhr dann der Schreck: Ein Nachbar bemerkte, dass das Gebäude in Flammen stand.