„Was sind das für kranke Menschen, die fremdes Eigentum zerstören und in Kauf nehmen, dass Tiere verletzt oder getötet werden?“, ist Claudia Schindecker aus Pischelsdorf entsetzt. Auf ihrem Grundstück hatten Unbekannte am Wochenende ein Gehege zerstört, in dem vorübergehend sechs Schafe von Monika Gröber aus Straßwalchen eingestellt waren. „Sie sollten bis Juli hier Gras fressen, bis ich meine Weidengäse hinbringe“, so Schindecker.