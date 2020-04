Lesen in Krisen

Der Lieferservice der Buchhandlung von Stephan Lauf in Braunau bewährte sich: „Wir lieferten schneller als Amazon.“ Nun taut das Leben wieder auf. „Ich hoffe, dass sich die Kunden merken, was wir regionale Händler leisten können“, sagt er. Und: „Was gibt es Besseres, als sich der Krisenzeit in ein Buch zu versenken?“ Bald will er die verkürzten Öffnungszeiten hinter sich lassen, ins normale Geschäftsleben übergehen.